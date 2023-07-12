Власти приостановили поставки с молокозавода после отравления детей

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В Оренбургской области Роспотребнадзор приостановил поставки продукции Новотроицкого молокозавода как в социальные учреждения, так и в розничную сеть после отравления 36 детей в Орске, говорится в телеграм-канале ведомства.

«В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации молочной продукции», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство начало эпидрасследование по факту отравления. Роспотребнадзор организовал забор биологических материалов для лабораторных исследований. Кроме того, специалисты отобрали пробы готовых блюд, пищевого сырья, питьевой воды, смывы в детских дошкольных учреждениях, которые посещали заболевшие. На молокозаводе ведомство организовало лабораторное обследование персонала, отбор проб молочной продукции, смыв с объектов окружающей среды, питьевой воды.

В Новотроицком молокозаводе подтвердили проверку. «На время проверки отгрузка приостановлена», — сообщили РБК на предприятии.

В Орске Оренбургской области отравились 36 детей. В администрации города заявили, что источником инфицирования мог стать йогурт Новотроицкого молокозавода. По данным мэрии, госпитализированы восемь пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция.

СК по региону возбудил дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).