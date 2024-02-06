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Россельхознадзор попросил полицию найти «автора» свалки яиц под Омском

Россельхознадзор: полиция установит виновных в свалке яиц в Омской области
Фото: prok_omsk / Telegram
Фото: prok_omsk / Telegram

Россельхознадзор попросил полицию найти «автора» свалки яиц под Омском
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Сотрудники Россельхознадзора осмотрели несанкционированную свалку куриных яиц в Омской области и обратились в правоохранительные органы, прокомментировали РБК в пресс-службе ведомства.

«Осмотром было установлено, что яйца, предположительно куриные, находятся в замороженном состоянии, яйца и гофрированная тара — со следами тления, перемешаны со снегом и стеклом. По результатам исследований особо опасных заболеваний не обнаружено», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что обратились по факту обнаружения свалки в правоохранительные органы.

За организацию свалки юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму 400 тыс. руб., а гражданин — до 5 тыс. руб., напомнил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, передает «РИА Новости».

Он также отметил, что для индивидуальных предпринимателей КоАП России устанавливает ответственность за такие действия в виде штрафа до 50 тыс. руб. В случае если человек или компания, выбросившие яйца в Омской области, будут установлены, на них возложат обязанность по ликвидации свалки. Если виновника не найдут, этим должен будет заняться собственник или арендатор участка, резюмировал глава РЭО.

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Фото:Яндекс.Карты

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Свалка ориентировочно находится за зданием компании «ОмскСайдингИнвест» по адресу улица 3-я Молодежная, 18/5, сообщило 6 февраля региональное издание NGS55.ru со ссылкой на Россельхознадзор. В ведомстве порталу также рассказали, что «яйца находятся в состоянии полураспада».

«Их, видимо, пытались сжечь, но недожгли. Сейчас проводятся процессуальные действия. Пытаемся установить, кто складировал, но это мы делаем при помощи правоохранительных органов. Написали обращения в полицию, прокуратуру, администрацию», — заключили в ведомстве.

Осенью 2023 года в России ощутимо выросли цены на яйца. К середине декабря, по данным Росстата, увеличение цены по стране составило 46,2%. Президент Владимир Путин объяснил на прямой линии рост цен тем, что «вовремя не открыли импорт пошире». Он также извинился перед россиянами за подорожание продукта и назвал ситуацию сбоем в работе правительства.

В целях корректировки ситуации правительство приняло решение нарастить производство яиц внутри страны, а также увеличить объемы ввоза товара. После этого в Россию стали поступать партии яиц из Азербайджана и Турции. 22 января Росстат отчитался о падении цен на продукт на 0,2%.

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