Россельхознадзор попросил полицию найти «автора» свалки яиц под Омском

Фото: prok_omsk / Telegram

Video

Сотрудники Россельхознадзора осмотрели несанкционированную свалку куриных яиц в Омской области и обратились в правоохранительные органы, прокомментировали РБК в пресс-службе ведомства.

«Осмотром было установлено, что яйца, предположительно куриные, находятся в замороженном состоянии, яйца и гофрированная тара — со следами тления, перемешаны со снегом и стеклом. По результатам исследований особо опасных заболеваний не обнаружено», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что обратились по факту обнаружения свалки в правоохранительные органы.

За организацию свалки юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму 400 тыс. руб., а гражданин — до 5 тыс. руб., напомнил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, передает «РИА Новости».

Он также отметил, что для индивидуальных предпринимателей КоАП России устанавливает ответственность за такие действия в виде штрафа до 50 тыс. руб. В случае если человек или компания, выбросившие яйца в Омской области, будут установлены, на них возложат обязанность по ликвидации свалки. Если виновника не найдут, этим должен будет заняться собственник или арендатор участка, резюмировал глава РЭО.

Свалка ориентировочно находится за зданием компании «ОмскСайдингИнвест» по адресу улица 3-я Молодежная, 18/5, сообщило 6 февраля региональное издание NGS55.ru со ссылкой на Россельхознадзор. В ведомстве порталу также рассказали, что «яйца находятся в состоянии полураспада».

«Их, видимо, пытались сжечь, но недожгли. Сейчас проводятся процессуальные действия. Пытаемся установить, кто складировал, но это мы делаем при помощи правоохранительных органов. Написали обращения в полицию, прокуратуру, администрацию», — заключили в ведомстве.

Осенью 2023 года в России ощутимо выросли цены на яйца. К середине декабря, по данным Росстата, увеличение цены по стране составило 46,2%. Президент Владимир Путин объяснил на прямой линии рост цен тем, что «вовремя не открыли импорт пошире». Он также извинился перед россиянами за подорожание продукта и назвал ситуацию сбоем в работе правительства.

В целях корректировки ситуации правительство приняло решение нарастить производство яиц внутри страны, а также увеличить объемы ввоза товара. После этого в Россию стали поступать партии яиц из Азербайджана и Турции. 22 января Росстат отчитался о падении цен на продукт на 0,2%.