С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии

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В России с 1 апреля индексировали социальные пенсии на 3,3%. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2023 года утвердили в размере 1,033, говорится в постановлении.

«С 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда.

Решение об индексации затронет около 4 млн человек. Социальные пенсии получают те люди, «которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии», сообщало ведомство. Тем, у которых социальная пенсия меньше прожиточного минимума, производится социальная доплата до соответствующего уровня.