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С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексированы на 3,3%
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России с 1 апреля индексировали социальные пенсии на 3,3%. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2023 года утвердили в размере 1,033, говорится в постановлении.

«С 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда.

Решение об индексации затронет около 4 млн человек. Социальные пенсии получают те люди, «которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии», сообщало ведомство. Тем, у которых социальная пенсия меньше прожиточного минимума, производится социальная доплата до соответствующего уровня.

В России право на социальную пенсию имеют:

  • инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства,
  • дети-инвалиды,
  • дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, которые потеряли кормильца,
  • граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающие в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии,
  • граждане Российской Федерации, достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины), а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие указанного возраста,
  • дети с 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, чьи родители неизвестны.
Теги
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