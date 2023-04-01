С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии
В России с 1 апреля индексировали социальные пенсии на 3,3%. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2023 года утвердили в размере 1,033, говорится в постановлении.
«С 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда.
Решение об индексации затронет около 4 млн человек. Социальные пенсии получают те люди, «которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии», сообщало ведомство. Тем, у которых социальная пенсия меньше прожиточного минимума, производится социальная доплата до соответствующего уровня.
В России право на социальную пенсию имеют:
- инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства,
- дети-инвалиды,
- дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, которые потеряли кормильца,
- граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающие в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии,
- граждане Российской Федерации, достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины), а также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие указанного возраста,
- дети с 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, чьи родители неизвестны.