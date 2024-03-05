В Воронеже объявили авиационную опасность

К Воронежу приближаются беспилотники со стороны Украины, силы ПВО приведены в боеготовность

Воронеж (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

В Воронеже включили сигналы авиационной опасности, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По словам Гусева, со стороны Украины к городу приближаются беспилотники. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — уточнил он. Спустя около 40 минут Гусев сообщил, что предупреждение об опасности атаки дрона снято.

Губернатор напомнил, что при обнаружении летящего беспилотника жителям следует зайти в ближайшее здание, в паркинг или подземный переход либо укрыться за деревьями. После пролета дрона необходимо сообщить по номеру 112 время и место обнаружения устройства.

После начала военной операции Воронежская область регулярно подвергается атакам дронов.

Вечером 29 февраля администрация Воронежа сообщила, что средства обнаружения зафиксировали движение пяти беспилотников по направлению к городу, и призвала жителей укрыться в ближайших зданиях. Позже в пресс-службе правительства региона сообщили, что непосредственная угроза атаки дронов на Воронеж исчезла.