В Воронеже объявили авиационную опасность
В Воронеже включили сигналы авиационной опасности, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По словам Гусева, со стороны Украины к городу приближаются беспилотники. «Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — уточнил он. Спустя около 40 минут Гусев сообщил, что предупреждение об опасности атаки дрона снято.
Губернатор напомнил, что при обнаружении летящего беспилотника жителям следует зайти в ближайшее здание, в паркинг или подземный переход либо укрыться за деревьями. После пролета дрона необходимо сообщить по номеру 112 время и место обнаружения устройства.
После начала военной операции Воронежская область регулярно подвергается атакам дронов.
Вечером 29 февраля администрация Воронежа сообщила, что средства обнаружения зафиксировали движение пяти беспилотников по направлению к городу, и призвала жителей укрыться в ближайших зданиях. Позже в пресс-службе правительства региона сообщили, что непосредственная угроза атаки дронов на Воронеж исчезла.
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