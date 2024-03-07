Глава Сенегала распустил правительство и назначил нового премьера
Президент Сенегала Маки Саль распустил правительство и назначил новым премьер-министром Сидики Каба, который ранее занимал пост главы МВД, сообщает телеканал RTS. Экс-премьер Амаду Ба освобожден от должности для подготовки к президентским выборам.
Ранее Конституционный суд постановил, что выборы в Сенегале должны пройти не позднее 2 апреля. Саль назначил их на 24 марта.
В начале февраля он отложил президентские выборы, запланированные на 25 февраля, на неопределенный срок. Саль пояснил, что отменил соответствующий закон из-за проблем с голосованием, которые могут спровоцировать споры.
Всего конституционный совет допустил до участия в гонке 20 человек. Саль в кампании не участвует — ранее он объявил, что не намерен баллотироваться на третий срок.
К участию в выборах не допустили лидера оппозиции Усмана Сонко, объяснив решение условным приговором по делу о клевете. Еще к одному кандидату возникли вопросы из-за двойного гражданства.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выразило беспокойство и призвало Сенегал поскорее назначить новую дату выборов. В стране вспыхнули волнения.
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