Глава Сенегала распустил правительство и назначил нового премьера

В Сенегале распустили правительство и назначили нового премьер-министра

Президент Сенегала Маки Саль распустил правительство и назначил новым премьер-министром Сидики Каба, который ранее занимал пост главы МВД, сообщает телеканал RTS. Экс-премьер Амаду Ба освобожден от должности для подготовки к президентским выборам.

Ранее Конституционный суд постановил, что выборы в Сенегале должны пройти не позднее 2 апреля. Саль назначил их на 24 марта.

В начале февраля он отложил президентские выборы, запланированные на 25 февраля, на неопределенный срок. Саль пояснил, что отменил соответствующий закон из-за проблем с голосованием, которые могут спровоцировать споры.

Всего конституционный совет допустил до участия в гонке 20 человек. Саль в кампании не участвует — ранее он объявил, что не намерен баллотироваться на третий срок.

К участию в выборах не допустили лидера оппозиции Усмана Сонко, объяснив решение условным приговором по делу о клевете. Еще к одному кандидату возникли вопросы из-за двойного гражданства.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) выразило беспокойство и призвало Сенегал поскорее назначить новую дату выборов. В стране вспыхнули волнения.