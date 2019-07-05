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В деле о «кокаиновом» судне в Кабо-Верде появились новые подозреваемые
В деле российских моряков в Кабо-Верде появились новые подозреваемые. Власти африканской страны объявили в розыск граждан Панамы и Испании, сообщил РБК депутат Госдумы после встречи с моряками и их адвокатом
Задержанные российские моряки (Фото: Алексей Веллер для РБК)

Полиция Кабо-Верде возбудила уголовное дело в отношении двух граждан — Панамы и Испании. По данным полиции, они могут быть причастны к ходящему под панамским флагом сухогрузу ESER, который был задержан в феврале с российским экипажем и 9,5 т кокаина на борту. Об этом, ссылаясь на слова адвоката российских моряков, РБК рассказал депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер («Единая Россия»). В пятницу он посетил 12 россиян в тюрьме на острове Сантьяго, а также пообщался с их адвокатом Мартиньшем Ландимом.

По словам Веллера, испанец и панамец объявлены в международный розыск. «Я не знаю имен этих граждан, их знает Интерпол. Предполагается, что они как минимум являлись организаторами переброски груза и они контактировали с капитаном», — сказал он, сославшись на слова адвоката моряков. РБК направил запрос в полицию Кабо-Верде. 

«Эти два гражданина некоторое время назад появились в Кабо-Верде, заявили свои права на данное судно, потом они страну покинули. Через некоторое время следствие Кабо-Верде, видимо, получило новые материалы и решило возбудить в их отношении уголовное дело. То есть они, по всей видимости, не случайно тут появились, а потом исчезли», — сказал Веллер.

Объявление двух человек в розыск косвенно подтверждает версию защиты о том, что российская команда подняла груз с кокаином в море после угроз в их адрес, сказал Алексей Веллер. «По словам адвоката, у полиции есть данные спутникового слежения, которые объективно подтверждают этот факт. Существуют и расшифровки общения по СМС капитана с владельцами судна, которые также косвенно подтверждают давление на капитана и опосредованно через него на всю команду», — пояснил депутат.

Как объяснил Веллер, в России моряков наняли через агентство. После этого они отправились в Панаму, где их встретил и сопроводил в рейс генеральный директор компании — владельца судна.

Затем, рассказывает Веллер, ESER вышел в море, где его встретили лодки, с которых на судно был передан груз с наркотиками. «Они вышли, им дали точку загрузки в море, подошли четыре лодки. С трех был осуществлен груз, а четвертая стояла отдельно, может быть, несла охранные функции. Сейчас следствие выясняет обстоятельства, кто общался с командой и кто занимался переброской груза», — указал депутат.

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После загрузки моряки планировали продолжить следовать в Марокко, однако на судне скончался старший помощник капитана. Страховая компания, которая обслуживала сухогруз, дала команду зайти в ближайший порт для выгрузки, которым оказался порт Прая в Кабо-Верде. «Представители страховой компании в рамках следствия подтверждают, что команду на заход в порт давали они», — сказал Веллер. Дать конкретные названия компаний или агентств он отказался.

По словам Веллера, следствие по делу россиян закончится в июле. Ожидается, что к этому сроку морякам будет предъявлено обвинение и материалы дела будут переданы защите для ознакомления. «Скорее всего, морякам грозят обвинения по трем статьям. Это контрабанда наркотиков, отмывание полученных преступным путем денежных средств и участие в организованном преступном сообществе», — пояснил депутат.

Суд над российским экипажем, по прогнозу собеседника, начнется в сентябре-октябре. В случае вынесения оправдательного приговора моряки смогут незамедлительно вернуться в Россию. В случае же обвинительного приговора российская сторона будет добиваться их экстрадиции на родину, сказал Веллер. «Это политический вопрос, и мы уже начали его проработку», — резюмировал депутат.

Веллер в пятницу также намеревался встретиться с руководством Кабо-Верде — председателем парламента, а также, вероятно, с президентом и премьер-министром. Российский депутат планирует обсудить судьбу арестованных на мероприятиях, посвященных Дню независимости страны.

Задержанные моряки сумели адаптироваться к тюремным условиям и находятся в нормальной физической и моральной форме, отметил Веллер. «У ребят есть личные счета в тюрьме, которые мы пополняем, что дает им возможность дополнительного питания», — добавил он.

Главной проблемой, по словам Веллера, остается вопрос с медикаментами. «Двум морякам нужны дорогостоящие лекарства. Мы продолжаем решать вопрос их закупки и доставки», — заверил депутат.

О задержании сухогруза с российским экипажем из 12 человек стало известно 1 февраля. Полицейские обнаружили 9,5 т кокаина на судне ESER, зашедшем в порт Прая. Среди экипажа россияне из Санкт-Петербурга, Мурманска и Нижнего Новгорода. 2 февраля городской суд Праи огласил решение об аресте моряков и капитана в качестве меры пресечения по подозрению в контрабанде наркотиков. Тогда в посольстве России заявили, что у дипломатов нет претензий к правоохранительным органам Кабо-Верде.

В мае сайт канала RTVI сообщал, что владельцем ESER является зарегистрированная в Панаме компания Ecolive de Panama. Ее генеральным директором RTVI назвал мексиканца Хавьера Ортиса Оламенди.

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Елизавета Антонова
Теги: Кабо-Верде, российские моряки, кокаин
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