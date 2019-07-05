В деле о «кокаиновом» судне в Кабо-Верде появились новые подозреваемые

В деле российских моряков в Кабо-Верде появились новые подозреваемые. Власти африканской страны объявили в розыск граждан Панамы и Испании, сообщил РБК депутат Госдумы после встречи с моряками и их адвокатом

Задержанные российские моряки (Фото: Алексей Веллер для РБК)

Полиция Кабо-Верде возбудила уголовное дело в отношении двух граждан — Панамы и Испании. По данным полиции, они могут быть причастны к ходящему под панамским флагом сухогрузу ESER, который был задержан в феврале с российским экипажем и 9,5 т кокаина на борту. Об этом, ссылаясь на слова адвоката российских моряков, РБК рассказал депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер («Единая Россия»). В пятницу он посетил 12 россиян в тюрьме на острове Сантьяго, а также пообщался с их адвокатом Мартиньшем Ландимом.

По словам Веллера, испанец и панамец объявлены в международный розыск. «Я не знаю имен этих граждан, их знает Интерпол. Предполагается, что они как минимум являлись организаторами переброски груза и они контактировали с капитаном», — сказал он, сославшись на слова адвоката моряков. РБК направил запрос в полицию Кабо-Верде.

«Эти два гражданина некоторое время назад появились в Кабо-Верде, заявили свои права на данное судно, потом они страну покинули. Через некоторое время следствие Кабо-Верде, видимо, получило новые материалы и решило возбудить в их отношении уголовное дело. То есть они, по всей видимости, не случайно тут появились, а потом исчезли», — сказал Веллер.

Объявление двух человек в розыск косвенно подтверждает версию защиты о том, что российская команда подняла груз с кокаином в море после угроз в их адрес, сказал Алексей Веллер. «По словам адвоката, у полиции есть данные спутникового слежения, которые объективно подтверждают этот факт. Существуют и расшифровки общения по СМС капитана с владельцами судна, которые также косвенно подтверждают давление на капитана и опосредованно через него на всю команду», — пояснил депутат.

Как объяснил Веллер, в России моряков наняли через агентство. После этого они отправились в Панаму, где их встретил и сопроводил в рейс генеральный директор компании — владельца судна.