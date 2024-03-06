Байден призвал сторонников Хейли поддержать его на выборах президента

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Президент США Джо Байден призвал сторонников республиканки Никки Хейли поддержать его на выборах президента США в ноябре 2024 года, пишет The Hill. Ранее сегодня Хейли объявила о выходе из президентской гонки.

По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп, который намерен баллотироваться на выборы от Республиканской партии, «дал понять, что его не интересуют сторонники Никки Хейли». «Хочу ясно сказать: для этих людей есть место в моей предвыборной кампании», — отметил президент.

Говоря о Хейли, Байден подчеркнул, что «нужно быть смелым, чтобы бороться за пост президента». Он назвал ее одной из немногих, кто «осмеливается говорить правду о Дональде Трампе». «Никки Хейли была готова сказать правду о Трампе: о хаосе, который всегда следует за ним, о его неспособности отличить правильное от неправильного», — заявил президент.

Хейли ранее заявила, что отказывается от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. «Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю», — пообещала она. Хейли поздравила Трампа с успехом, но не поддержала его кампанию. После выхода Хейли из гонки он остается последним претендентом на президентский пост от республиканцев.

Трамп после отказа Хейли от борьбы заявил, что «большая часть» денег на ее предвыборную кампанию поступила от «радикальных левых демократов». Кроме того, по утверждению экс-президента, многие из голосовавших за нее — не республиканцы. При этом Трамп все равно призвал сторонников Хейли поддержать его.