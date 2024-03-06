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Выборы президента США ,  
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Последний конкурент Трампа отказался от выдвижения в президенты США

Последний конкурент Трампа Никки Хейли отказалась от выдвижения в президенты США
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Выборы президента США
Никки Хейли
Никки Хейли (Фото: Brian Snyder / Reuters )

Никки Хейли, экс-постпред США при ООН, объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от республиканцев, передает CNN.

Подробности читайте в материале РБК

«Пришло время приостановить мою кампанию. Я говорила, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны. Я сделала это. Я не сожалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю», — сказала она.

Хейли поздравила Трампа с успехом, но не поддержала его кампанию. Трамп после выхода Хейли из гонки остается последним претендентом на президентский пост от республиканцев.

В «супервторник» 5 марта в 15 американских штатах прошли кокусы и праймериз республиканцев. По их итогам Хейли одержала победу только в одном — в Вермонте. В общей сложности она победила в двух регионах, включая округ Колумбия, где расположена столица страны Вашингтон. Трамп одержал победу на кокусах и праймериз республиканцев в 19 штатах.

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Теги
Дональд Трамп Никки Хейли выборы президента США
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