Последний конкурент Трампа отказался от выдвижения в президенты США
Никки Хейли, экс-постпред США при ООН, объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от республиканцев, передает CNN.
Подробности читайте в материале РБК
«Пришло время приостановить мою кампанию. Я говорила, что хочу, чтобы голоса американцев были услышаны. Я сделала это. Я не сожалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю», — сказала она.
Хейли поздравила Трампа с успехом, но не поддержала его кампанию. Трамп после выхода Хейли из гонки остается последним претендентом на президентский пост от республиканцев.
В «супервторник» 5 марта в 15 американских штатах прошли кокусы и праймериз республиканцев. По их итогам Хейли одержала победу только в одном — в Вермонте. В общей сложности она победила в двух регионах, включая округ Колумбия, где расположена столица страны Вашингтон. Трамп одержал победу на кокусах и праймериз республиканцев в 19 штатах.
Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще
Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter
Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать
Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома
Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального
Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами
Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»
Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?