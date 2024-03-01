МЧС: в парке Горького в центре Москвы загорелся деревянный павильон

В центре Москвы в парке Горького загорелся деревянный павильон

В парке Горького в центре Москвы горят пять кафе, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Павильоны с кафе загорелись в районе причала парка. По информации агентства, огонь охватил 200 кв. м., есть угроза дальнейшего распространения.

Позднее главное управление МЧС по Москве сообщило, что загорелся один из деревянных павильонов. Пожар локализовали.

РЕН опубликовал кадры, на которых видно, что у павильона остались только основания конструкций. На место прибыли пожарные.

Утром 20 февраля городе Шатура в Московской области загорелась кровля двухэтажного дома. Возгорание локализовали на площади 400 кв. м, после чего потушили. Жильцов дома эвакуировали, при пожаре никто не пострадал, сообщили в МЧС.