Украинец получил три года колонии за попытку передать ВСУ оборудование для Су-27

В Москве осудили украинца за попытку вывезти блоки для истребителя Су-27

Фото: Владислав Шатило / РБК

Суд в Москве приговорил к трем годам колонии общего режима гражданина Украины, который причастен к контрабанде продукции военного назначения. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

По данным следствия, гражданин Касюкевичус И.А. в 2021 году собирался незаконно приобрести блок управления и связи БУС-3, чтобы за деньги передать Киеву оборудование для самолета Су-27. Его задержали в июле того же года после передачи денег и получения оборудования.

В конце июня ФСБ задержала пять человек, которые пытались купить 1 кг цезия-137 за $3,5 млн и вывезти его из России.

По данным ведомства, радиоактивный изотоп планировали использовать для дискредитации российской стороны, чтобы организовать «постановочные сцены» применения оружия массового поражения.

Злоумышленники действовали в интересах иностранного заказчика и при координации украинского гражданина, добавили в службе.