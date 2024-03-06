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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР пять человек погибли при подрыве автобуса на мине

Глава ЛНР Пасечник сообщил о пяти погибших при подрыве автобуса на мине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: donrf22 / Telegram
Фото: donrf22 / Telegram

В поселке Донецкий в ЛНР на мине подорвался автобус, в результате чего погибли пять человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник в телеграм-канале.

Поселок Донецкий относится к Кировскому городскому совету и находится примерно в 50 км к северо-западу от Луганска.

По словам Пасечника, автобус, внутри которого находились восемь мирных жителей, ехал на кладбище. «Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП «Кировский комбинат коммунальных услуг». Три человека получили ранения», — добавил глава ЛНР.

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Фото:Google Maps

13 декабря 2023 года в Краснояружском районе Белгородской области машина подорвалась на мине, в результате чего пострадали три человека. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, у одного мужчины была частичная ампутация ног, у второго — закрытая черепно-мозговая травма, у третьего пострадавшего — сотрясение мозга.

Позже выяснилось, что пострадавшими оказались замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко (через несколько дней он умер в больнице), глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и их водитель.

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Теги
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