В Белгородской области на мине подорвался экскаватор

Фото: Google Maps

В граничащем с Украиной Краснояружском районе Белгородской области подорвался на мине экскаватор, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что пострадавший на машине скорой отправлен в городскую больницу № 2 Белгорода и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Село Демидовка расположено в 22 км от границы с Сумской областью Украины. 31 декабря Гладков сообщал, что территория между селами Графовка и Демидовка подверглась обстрелу, но никто не пострадал. С октября обстреливали и само село Демидовка.