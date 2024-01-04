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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области на мине подорвался экскаватор

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В граничащем с Украиной Краснояружском районе Белгородской области подорвался на мине экскаватор, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, близ села Демидовка экскаватор наехал на мину. В результате подрыва осколочные ранения лица и контузию получил рабочий», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что пострадавший на машине скорой отправлен в городскую больницу № 2 Белгорода и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Село Демидовка расположено в 22 км от границы с Сумской областью Украины. 31 декабря Гладков сообщал, что территория между селами Графовка и Демидовка подверглась обстрелу, но никто не пострадал. С октября обстреливали и само село Демидовка.

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Белгородская область Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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