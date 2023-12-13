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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области 3 человека пострадали после подрыва машины на мине

Гладков: три человека пострадали после подрыва машины на мине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Краснояружском районе Белгородской области машина подорвалась на мине, пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. <...> Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга», — уточнил Гладков.

Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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Фото:rosgvard_crimea / Telegram

17 мая еще один житель Белгородской области пострадал от мины. Мужчина, проживающий в Белгородском районе, косил траву в овраге и наступил на мину «лепесток», в результате чего ему оторвало ступню. Как позже сообщил глава региона, пострадавшего доставили в больницу, в противошоковую операционную.

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Вячеслав Гладков Белгородская область мины мина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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