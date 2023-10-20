ФСБ обнаружила в России 42 подпольные оружейные мастерские

ФСБ выявила в России 42 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов

Фото: Mark Allen Johnson / Global Look Press

Сотрудники ФСБ выявили в 38 регионах России 42 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов и пресекли их работу. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились с августа по сентябрь по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках и других российских регионах.

В итоге силовики пресекли преступную деятельность 119 человек, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту.

«Из незаконного оборота изъято 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 42 гранатомета, шесть пулеметов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, сотрудники спецслужбы изъяли 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 кг взрывчатых веществ и 138 тыс. патронов.

В начале сентября ФСБ также пресекла работу 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 53 российских регионах.

Оперативники тогда выявили 217 человек, причастных к «восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту».

Помимо этого, 4 сентября сотрудники ФСБ и МВД задержали изготовителя бомб для ДРГ с Украины, действовавшей в Запорожской области. Гражданин Украины 1968 года рождения собирал самодельные бомбы «по заданию ГУР Минобороны Украины», сообщили тогда в ФСБ.