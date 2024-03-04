ФСБ сообщила о розыске участника нападений на полицейских в Ингушетии
В Ингушетии ищут мужчину, причастного к нападению на сотрудников правоохранительных органов, следует из пресс-релиза регионального управления ФСБ, поступившего в РБК.
Речь идет об Оздоеве Адаме Магомедовиче 1987 года рождения.
«Имеются обоснованные подозрения в том, что указанное лицо планирует совершение преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.
ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что Оздоев — один из участников группировки, часть которой ликвидировали накануне.
Ранее СК завел дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов во время режима контртеррористической операции (КТО). Он действовал с 19:30 мск 2 марта по 12:45 3 марта в центральной части города Карабулака.
Тогда силовики заблокировали шестерых боевиков в квартире одного из жилых домов, при попытке задержания группа открыла огонь по сотрудникам органов, их ликвидировали. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что трое из них находились в федеральном розыске.
По данным ведомства, все шестеро были сторонниками ИГ (признана террористической и запрещена на территории России) и совершили ряд преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство троих сотрудников полиции в марте 2023 года.
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит
ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список
Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото
У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95