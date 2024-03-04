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Политика ,  
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ФСБ сообщила о розыске участника нападений на полицейских в Ингушетии

В Ингушетии после штурма квартиры ищут еще одного участника бандгруппы
Адам Оздоев
Адам Оздоев (Фото: УФСБ России по Республике Ингушетия)

В Ингушетии ищут мужчину, причастного к нападению на сотрудников правоохранительных органов, следует из пресс-релиза регионального управления ФСБ, поступившего в РБК.

Речь идет об Оздоеве Адаме Магомедовиче 1987 года рождения.

«Имеются обоснованные подозрения в том, что указанное лицо планирует совершение преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что Оздоев — один из участников группировки, часть которой ликвидировали накануне.

В Ингушетии завели дело из-за посягательства на силовиков после КТО
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее СК завел дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов во время режима контртеррористической операции (КТО). Он действовал с 19:30 мск 2 марта по 12:45 3 марта в центральной части города Карабулака.

Тогда силовики заблокировали шестерых боевиков в квартире одного из жилых домов, при попытке задержания группа открыла огонь по сотрудникам органов, их ликвидировали. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что трое из них находились в федеральном розыске.

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По данным ведомства, все шестеро были сторонниками ИГ (признана террористической и запрещена на территории России) и совершили ряд преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство троих сотрудников полиции в марте 2023 года.

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Теги
Ингушетия розыск террористическая группировка
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