В Ингушетии после штурма квартиры ищут еще одного участника бандгруппы

ФСБ сообщила о розыске участника нападений на полицейских в Ингушетии

Адам Оздоев (Фото: УФСБ России по Республике Ингушетия)

В Ингушетии ищут мужчину, причастного к нападению на сотрудников правоохранительных органов, следует из пресс-релиза регионального управления ФСБ, поступившего в РБК.

Речь идет об Оздоеве Адаме Магомедовиче 1987 года рождения.

«Имеются обоснованные подозрения в том, что указанное лицо планирует совершение преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что Оздоев — один из участников группировки, часть которой ликвидировали накануне.

Ранее СК завел дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов во время режима контртеррористической операции (КТО). Он действовал с 19:30 мск 2 марта по 12:45 3 марта в центральной части города Карабулака.

Тогда силовики заблокировали шестерых боевиков в квартире одного из жилых домов, при попытке задержания группа открыла огонь по сотрудникам органов, их ликвидировали. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что трое из них находились в федеральном розыске.

По данным ведомства, все шестеро были сторонниками ИГ (признана террористической и запрещена на территории России) и совершили ряд преступлений террористической направленности, включая нападение на пост ДПС и убийство троих сотрудников полиции в марте 2023 года.