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В Домодедово обокрали «КАМАЗ» с тюльпанами на 3 млн руб.

В Домодедово обокрали «КАМАЗ» с тюльпанами стоимостью почти 3 млн руб.
Территория оптово-продовольственного центра &laquo;Фуд Сити&raquo;
Территория оптово-продовольственного центра «Фуд Сити» (Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС)

Партию тюльпанов стоимостью около 3 млн руб. украли из грузовика на рынке в Домодедово, сообщает ТАСС.

О краже цветов сообщил предприниматель, работающий на рынке «Фудсити». Бизнесмену в преддверии 8 Марта доставили партию тюльпанов. На въезде на рынок неизвестные выдали себя за предпринимателя, выгрузили цветы из «КАМАЗа» в свой грузовик и скрылись в неизвестном направлении. Общую стоимость похищенного оценивают в 3 млн руб.

Бизнесмен обратился в полицию, правоохранительные органы Домодедово начали проверку.

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Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

В феврале аналитики подсчитали, насколько подорожают цветы к 8 Марта. В этом году букеты к празднику будут стоить дороже на 15–20%, чем в прошлом году.

Стоимость цветов выросла из-за расходов предпринимателей на логистику. Кроме того, ожидаются задержки в поставках букетов из других стран. Букет к 8 Марта обойдется почти в 3 тыс. руб., отметили аналитики.

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Теги
Домодедово 8 Марта цветы
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