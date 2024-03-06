В Домодедово обокрали «КАМАЗ» с тюльпанами на 3 млн руб.
Партию тюльпанов стоимостью около 3 млн руб. украли из грузовика на рынке в Домодедово, сообщает ТАСС.
О краже цветов сообщил предприниматель, работающий на рынке «Фудсити». Бизнесмену в преддверии 8 Марта доставили партию тюльпанов. На въезде на рынок неизвестные выдали себя за предпринимателя, выгрузили цветы из «КАМАЗа» в свой грузовик и скрылись в неизвестном направлении. Общую стоимость похищенного оценивают в 3 млн руб.
Бизнесмен обратился в полицию, правоохранительные органы Домодедово начали проверку.
В феврале аналитики подсчитали, насколько подорожают цветы к 8 Марта. В этом году букеты к празднику будут стоить дороже на 15–20%, чем в прошлом году.
Стоимость цветов выросла из-за расходов предпринимателей на логистику. Кроме того, ожидаются задержки в поставках букетов из других стран. Букет к 8 Марта обойдется почти в 3 тыс. руб., отметили аналитики.
Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще
Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter
Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать
Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома
Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального
Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами
Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»
Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?