ФСБ заявила о разоблачении в Крыму ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности пресекла в Крыму деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация), сообщили РБК в Центре общественных связей ФСБ.
«Функционеры терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «Всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — говорится в сообщении.
По данным службы, члены организации распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и вербовали крымских мусульман в свои ряды. У подозреваемых изъяли «значительное количество» пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации и крупные денежные суммы в российской и иностранной валютах.
1 марта сотрудники ФСБ задержали двух человек по подозрению в подготовке терактов в Крыму. По версии ведомства, подозреваемые были завербованы украинскими спецслужбами. Мужчина 1984 года рождения должен был совершить теракт на одном из транспортных объектов на полуострове и помогал украинским диверсантам осуществить подрыв железной дороги в Симферопольском районе в мае 2023 года. Женщина 1986 года рождения должна была осуществить теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота.
ФСБ возбудила уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК. У подозреваемых также изъяли радиоуправляемое взрывное устройство, исполнительное устройство, электродетонаторы, взрывчатое вещество.
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