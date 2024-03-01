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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала двух человек по подозрению в подготовке терактов в Крыму

ФСБ задержала мужчину и женщину по подозрению в подготовке терактов в Крыму
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина планировал теракт на транспортном объекте Крыма, а женщина — в отношении военнослужащего Черноморского флота, сообщили в ФСБ. Подозреваемых заключили под стражу, они дали признательные показания
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

ФСБ задержала мужчину и женщину по подозрению в подготовке терактов в Крыму, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии ведомства, подозреваемые были завербованы украинскими спецслужбами. Мужчина 1984 года рождения имел гражданство России и проживал в Симферополе. Он должен был совершить теракт на одном из транспортных объектов на полуострове и помогал украинским диверсантам осуществить подрыв железной дороги в Симферопольском районе в мае 2023 года, сообщили в ФСБ. Женщина 1986 года рождения имела гражданства России и Украины. По данным ведомства, она должна была осуществить теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота.

ФСБ задержала двух человек по подозрению в подготовке терактов в Крыму
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Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК, фигурантов заключили под стражу на время следствия. Максимальное наказание по одной из статей предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

У подозреваемых также изъяли радиоуправляемое взрывное устройство, исполнительное устройство, электродетонаторы, взрывчатое вещество. В ходе осмотра телефона мужчины была обнаружена переписка, «подтверждающая его планы по совершению террористического акта», отметили в ФСБ.

ФСБ задержала украинца по подозрению в передаче сведений об армии России
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Фото:Дмитрий Кандинский / Shutterstock

В ведомстве добавили, что фигуранты дела сотрудничают со следствием и признались в подготовке терактов.

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18 мая 2023 года в результате взрыва на перегоне Симферополь — Севастополь сошел с рельсов грузовой поезд. В «Крымской железной дороге» сообщали об отсутствии пострадавших. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, поезд перевозил зерно.

Ранее ФСБ задержала украинца по подозрению в передаче сведений о подразделениях Росгвардии в зоне военной операции. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина ФСБ Крым
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