НАК: с начала спецоперации спецслужбы сорвали 419 террористических преступлений

НАК назвал число сорванных террористических преступлений за два года

Александр Бортников (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

С начала военной операции российские силовые структуры предотвратили 419 террористических преступлений, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников. Его цитирует ТАСС.

В российском законодательстве теракт считается одним из преступлений террористической направленности. Кроме него в эту группу входят склонение, вербовка, вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности, финансирование терроризма, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Сюда же относятся прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества, участие в нем и другие преступления.

Кроме того, в интернете выявили и удалили более 360 тыс. экстремистских материалов. Еще к 70 тыс. страниц закрыли доступ.

В январе—декабре 2023 года в России зарегистрировали 2382 преступления террористического характера, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го, следует из статистики МВД.

В российских регионах действуют разные уровни террористической опасности. С весны 2022 года в нескольких граничащих с Украиной регионах установлен «желтый» (высокий) уровень.