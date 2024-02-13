НАК назвал число сорванных террористических преступлений за два года
С начала военной операции российские силовые структуры предотвратили 419 террористических преступлений, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников. Его цитирует ТАСС.
В российском законодательстве теракт считается одним из преступлений террористической направленности. Кроме него в эту группу входят склонение, вербовка, вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности, финансирование терроризма, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
Сюда же относятся прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация террористического сообщества, участие в нем и другие преступления.
Кроме того, в интернете выявили и удалили более 360 тыс. экстремистских материалов. Еще к 70 тыс. страниц закрыли доступ.
В январе—декабре 2023 года в России зарегистрировали 2382 преступления террористического характера, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го, следует из статистики МВД.
В российских регионах действуют разные уровни террористической опасности. С весны 2022 года в нескольких граничащих с Украиной регионах установлен «желтый» (высокий) уровень.
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