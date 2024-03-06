Захарова назвала последствия размещения ядерного оружия в Северной Европе
В случае появления в странах Северной Европы ядерных объектов они станут законными целями в случае столкновения России и НАТО, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».
«Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать — подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и, естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).
Она подчеркнула, что безопасность стран, принимающих ядерное оружие, может пострадать.
Так Захарова прокомментировала слова нового президента Финляндии, которая недавно вошла в НАТО, Александра Стубба о том, что в стране должны быть реальные средства ядерного сдерживания. Еще будучи кандидатом на должность главы государства, он говорил, что в Финляндию вряд ли ввезут ядерное оружие и захотят его там разместить, но «ни в коем случае не следует ограничивать» его транспортировку.
Сейчас финское законодательство запрещает ввоз, изготовление, хранение и подрыв ядерных зарядов на территории страны. Стубб подчеркнул, что у президента нет полномочий принимать решения в области атомной энергетики (этим занимаются правительство и парламент), однако он надеется на «гибкий» подход в этом вопросе.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов называл идею транзита ядерного оружия через Финляндию опасной и непредсказуемой.
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