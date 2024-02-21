Крымский депутат Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

Крымский депутат призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал денонсировать Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 1990 года, передает «РИА Новости».

«Договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации», — заявил Гемпель.

Гемпель добавил, что современная Германия игнорирует положения договора «Два плюс четыре». Он напомнил, что договор в том числе определял основу для принятия эффективных мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия в Европе.

Договор «Два плюс четыре» — Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который был заключен 12 сентября 1990 года в Москве. Его подписали министры иностранных дел ФРГ и ГДР, а также главы внешнеполитических ведомств СССР, США, Великобритании и Франции. Договор поставил точку в процессе объединения ФРГ и ГДР.

Результатом стало восстановление немецкого единства и окончательного «полного суверенитета Германии над своими внутренними и внешними делами».