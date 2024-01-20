Правительство предложило расторгнуть соглашение с Британией о рыболовстве
Правительство внесло в Госдуму законопроект о расторжении соглашения с Великобританией о рыболовстве, подписанное при советской власти. Документ опубликовали в базе законодательной деятельности.
Закон предлагает денонсировать соглашение между правительством СССР и правительством Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве, подписанное в Москве 25 мая 1956 года. Авторы пояснили, что документ «имеет преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют».
Согласно документу от 1956 года, власти СССР разрешали британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Кораблям также позволялось свободно ходить и становиться на якорь в этих водах. Так как Россия стала правопреемницей СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза.
К тому же, отметили в правительстве, из-за решения Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима «наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле» в отношении России денонсация соглашения не вызовет серьезных последствий. Прекращение режима привел к введению дополнительного 35%-го тарифа на ввоз в страну некоторых российских товаров, в частности, на железо, удобрения, железнодорожные контейнеры, белую рыбу и др.
Несмотря на это, в 2022 году экспорт российской рыбы в Европу вырос почти на 20%, до 198,8 тыс. т, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Евростата.
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