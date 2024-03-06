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На Урале оправдали супругов по делу о сожжении двух человек

На Урале оправдали супругов по делу о сожжении двух человек в квартире из мести
Вера&nbsp;и Иван&nbsp;Мельковы в зале суда
Вера и Иван Мельковы в зале суда (Фото: пресс-служба Свердловского областного суда)

Свердловский областной суд огласил оправдательный приговор супружеской паре из Первоуральска, обвиненной в поджоге квартиры с двумя людьми, сообщила пресс-служба суда.

Дело против супругов Мельковых было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека) и п. «а», «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц с особой жестокостью и общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору). Его рассматривали присяжные. Коллегия пришла к выводу, что вина подсудимых не доказана.

Веру и Ивана Мельковых обвиняли в поджоге квартиры брата последнего. По версии следствия, в ночь на 25 июля 2021 года супруги из мести подперли входные двери квартиры, облили взятые с собой тряпки горючей жидкостью и подожгли с их помощью помещение. В результате погибли брат подсудимого и его знакомый, живший в той же квартире.

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Обвиняемые вину не признали и настаивали на рассмотрении дела коллегией присяжных.

В ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге задержали пенсионерку по подозрению в поджоге автомобиля, принадлежащего 36-летней женщине. Против подозреваемой завели дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога). «Фонтанка» писала, что та облила бензином и подожгла капот микроавтобуса Volkswagen, до приезда полиции ее задержал прохожий.

По данным издания, после поджога задержанная заявила, что работает на ФСБ. Газета показала видеозапись, на которой женщина говорит, что не знает, зачем подожгла машину. К моменту приезда полиции, как утверждала «Фонтанка», она начала разговаривать по телефону с «подсказчиками», но полицейский выхватил у нее устройство.

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Теги
Свердловская область поджог уголовное дело супруги убийство
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