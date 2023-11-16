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В Петербурге задержали пенсионерку за поджог автомобиля

МВД: в Петербурге задержали пенсионерку, подозреваемую в поджоге автомобиля
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Полицейские задержали в центре Петербурга пенсионерку, подозреваемую в поджоге, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 75-летняя женщина совершила поджог автомобиля Volkswagen Transporter, принадлежащего 36-летней гражданке, после чего была «задержана очевидцами на месте происшествия».

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

«В результате поджога автомобиль получил незначительные повреждения, пострадавших нет», — говорится в сообщении. Инцидент произошел у д. 52 по Гороховой улице, сообщило МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).

15 ноября «Фонтанка» сообщила, что 75-летняя жительница Кировского района облила бензином и подожгла капот микроавтобуса Volkswagen. До приезда полиции ее задержал прохожий. После поджога задержанная сообщила, что работает на ФСБ, а невдалеке от места инцидента находится военкомат, уточнило издание.

На видео, которое опубликовала «Фонтанка», неизвестный мужчина спрашивает у задержанной женщины: «Почему подожгли мою машину?» Пенсионерка отвечает, что не знает. Позже, когда приехала полиция, она начала разговаривать по телефону, как утверждает издание, с «подсказчиками», но полицейский успел выхватить мобильное устройство у женщины.

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Теги
Санкт-Петербург поджог МВД
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