Участнику военной операции запросили срок в 16 лет из-за пожара в клубе

Бывшего участника военной операции на Украине, сержанта Станислава Ионкина просят приговорить к 16 годам заключения. Его судят за выстрел из ракетницы, который привел к пожару в костромском клубе «Полигон» и гибели 13 человек

Место пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме (Фото: Ольга Евтушкова / РИА Новости)

Бывший участник военной операции на Украине, гвардии сержант Станислав Ионкин может получить 16 лет лишения свободы, такой срок ему просит назначить обвинение в ходе прений, сообщили РБК в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда. Его судят за выстрел из ракетницы, который привел в ноябре 2022 года к пожару в костромском ночном клубе «Полигон» и гибели 13 человек

Также суд просят удовлетворить иски к нему на 46 млн руб. и лишить сержанта звания и медали «За отвагу», сообщил «Коммерсант» по итогам прений сторон в суде.

РБК обратился за комментарием в коллегию адвокатов «СОГА».

Рассмотрение уголовного дела в отношении 24-летнего Ионкина под председательством судьи Игоря Семина началось в середине декабря 2023 года.

Инцидент с участием Ионкина в костромском клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября 2022 года. Тогда около двух часов ночи, по словам очевидцев, на улице рядом с входом произошла драка с его участием. Сержант, чтобы напугать оппонентов, использовал сигнальный пистолет «Сигнал охотника», выпустив пиротехнический заряд в небо, а следующий выстрел сделал в клубе, где возник уже новый конфликт.

По версии обвинения, военный сам спровоцировал конфликт, потому что был пьян.

После выстрела вспыхнули горючие панели, которыми был отделан потолок. Через несколько минут едкий дым заволок все одноэтажное здание площадью 3,5 тыс. кв. м. Выход перегораживала «вертушка». Около 250 человек покинули клуб самостоятельно или с помощью спасателей. Из-за пожара погибли 13 человек и еще девять оказались в больницах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в кафе в тот же день.

Станислава Ионкина задержали также в тот же день. Изначально ему инкриминировали причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). 6 ноября 2022 года Ярославский гарнизонный военный суд заключил сержанта под стражу.

В ходе расследования обвинение Ионкину ужесточили: ему вменили в вину убийство двух и более лиц, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений, а также хулиганство (п. п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, п. п. «д», «з» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 167 и ч. 2 ст. 213 УК соответственно). В отличие от первого обвинения, второе Ионкин не признал, об этом он сообщил в самом начале судебного процесса.

По словам адвоката фигуранта, Ионкин из-за контузии не отдавал отчета своим действиям и не понимал, что выстрел в потолок приведет к пожару и гибели людей. Представитель потерпевших полагает, что никакой самообороны в действиях сержанта не было, поскольку Ионкин сам спровоцировал конфликт.

По данным «Коммерсанта», в отдельном производстве Следственного комитета находится уголовное дело в отношении депутата Костромской областной думы, владельца ночного клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева и директора фирмы «Империя» Натальи Беленоговой, компания которой занималась организацией работы клуба. Обоих обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).