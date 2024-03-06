МЧС: два человека погибли при пожаре в частном доме в Зеленограде

В Зеленограде два человека погибли при пожаре

В Зеленограде два человека погибли при пожаре в частном доме сообщило МЧС в телеграм-канале.

«Сотрудники МЧС России из горящего дома вывели четырех жильцов. К сожалению, двое из них позже погибли. Из соседнего дома эвакуировали трех человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар охватил 90 кв. м, и предупредили об угрозе перехода огня на соседний дом.

1 марта в Москве загорелись пять кафе на территории парка Горького. Пожар произошел в районе причала парка, огонь охватил 200 кв. м. Позднее главное управление МЧС по Москве сообщило, что загорелся один из деревянных павильонов, от которого в результате пожара остались только основания конструкций.