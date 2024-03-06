В Госдуме предложили повысить материнский капитал

В Госдуму внесут законопроект о повышении маткапитала до ₽1 млн

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий с 1 февраля 2025 года увеличить сумму материнского капитала, сообщил в телеграм-канале замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. К посту депутат прикрепил отрывок из текста законопроекта и пояснительной записки к нему.

Предлагается увеличит размер маткапитала до ₽756,7 тыс. на первого ребенка, до ₽1 млн на второго, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на такие меры господдержки не возникало.

В пояснительной записке сказано, что «принятие законопроекта позволит реальную дополнительную помощь семьям, создать условия для развития и воспитания детей, окажет положительное влияние на демографическое развитие в нашей стране».

После индексации размер материнского капитала в России с 1 февраля составил 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и 833 тыс. руб. — на второго ребенка.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил предложил продлить программу маткапитала до 2030 года. Сейчас она действует до начала 2026-го.

По его словам, с 2018 по 2022 год в России на 26,8% выросло число многодетных семей. «Хорошие показатели», — отметил он, назвав гордостью страны такие семьи. В частности, по его словам, в более чем 2 млн семей растут трое и больше детей.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков позднее заявил, что депутаты уже приступили к работе по реализации послания президента, рабочая группа подготовит перечень законопроектов, которые нужно принять.