Истребитель Су-27 сопроводил летающий радар Франции над Черным морем

Минобороны: Су-27 сопроводил два французских истребителя и летающий радар

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» Франции над Черным морем, сообщило Минобороны.

«Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — добавили в ведомстве. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы России.

Российские власти регулярно сообщают о перехвате самолетов западных государств как у северных, так и у восточных границ государства.

28 февраля французские истребители Mirage сопроводили российский военный самолет Ил-20 неподалеку от границы с Эстонией. Главный штаб ВС Франции пояснил, что Mirage 2000-5 были подняты по тревоге и отправлены на перехват российского самолета. «Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников», — уточнили в ведомстве.