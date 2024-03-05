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Истребитель Су-27 сопроводил летающий радар Франции над Черным морем

Минобороны: Су-27 сопроводил два французских истребителя и летающий радар
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя «Рафаль-С» Франции над Черным морем, сообщило Минобороны.

«Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — добавили в ведомстве. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы России.

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Фото:Jonathan Case / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские власти регулярно сообщают о перехвате самолетов западных государств как у северных, так и у восточных границ государства.

28 февраля французские истребители Mirage сопроводили российский военный самолет Ил-20 неподалеку от границы с Эстонией. Главный штаб ВС Франции пояснил, что Mirage 2000-5 были подняты по тревоге и отправлены на перехват российского самолета. «Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников», — уточнили в ведомстве.

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Теги
Франция Минобороны истребители Су-27 Россия
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