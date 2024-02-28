Французские Mirage сопроводили российский Ил-20 у границ Эстонии. Видео

Video

Главный штаб Вооруженных сил Франции показал кадры сопровождения российского военного самолета Ил-20 французскими истребителями Mirage неподалеку от границы с Эстонией. Видео опубликовано на странице армии в X (ранее — Twitter).

На кадрах видны Ил-20 в небе, а также летящий под ним многоцелевой истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) Франции. Также на видео можно услышать переговоры летчиков.

Главный штаб ВС Франции пояснил, что Mirage 2000-5 были подняты по тревоге и отправлены на перехват российского самолета. «Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников», — сказано в сообщении.

Ранее в тот же день о подъеме истребителей Eurofighter сил быстрого реагирования из-за обнаружения российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки заявили ВВС Германии. В сообщении ведомства в X говорилось, что после установления визуального контакта с самолетом военные прекратили операцию. В ВВС уточнили, что инцидент произошел 26 февраля.

Ил-20 — это советский военный самолет комплексной разведки, созданный в 1968 году в ОКБ имени Ильюшина на базе пассажирского Ил-18. Самолет оснащен антенной радиолокационной станции (РЛС) бокового обзора, станцией детальной радиотехнической разведки и аппаратурой радиоперехвата.

В Минобороны России подчеркивают, что все полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.