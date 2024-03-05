Депутат Рады Гончаренко назвал ситуацию в украинском парламенте бардаком

Алексей Гончаренко (Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Верховной раде настал парламентский кризис на фоне скандалов и сложностей с принятием законопроекта о мобилизации, заявил депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

«Немножко о ситуации в Раде. Мы вошли в парламентский кризис. Это просто бардак», — написал Гончаренко. Он рассказал, что в Верховной раде возник конфликт из-за запрета выезда депутатам в командировки в связи с возможной нехваткой голосов для принятия законопроектов.

Гончаренко сообщил, что несколько фракций заявили о намерении ставить на голосование каждую поправку к законопроекту о мобилизации, «и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание».

Депутат обвинил в происходящем фракцию «Слуга народа». «Знаете, кто больше всего подал поправок к правительственному законопроекту о мобилизации? Слуги народа. То есть те, что выбрали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом», — отметил Гончаренко.

Он подчеркнул, что правительству нужно поговорить о том, что происходит в Раде, потому что стране нужен «нормальный закон о мобилизации и демобилизации». Депутат призвал прекратить «играть в выборы», потому что у Украины «большие проблемы на фронте».

В январе в Раду внесли новый законопроект о мобилизации, вводящий электронные повестки и ограничения в случае неявки через суд, включая блокировку карт, водительских прав и запрета на выезд за границу. Вокруг документа было много споров, его пытаются принять с конца декабря 2023 года. Всего было две версии проекта, вторые внесли в Раду 30 января 2024 года.

6 февраля на Украине продлили действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней, до 13 мая 2024 года. На следующий день, 7 февраля, парламент принял законопроект о мобилизации в первом чтении.