Греф рассказал, какую часть решений по кредитам в «Сбере» принимает ИИ

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В «Сбере» 40% решений по выдаче кредитов корпоративным клиентам принимает искусственный интеллект (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф на Всемирном фестивале молодежи на марафоне «Знание».

«У нас 40% решений по кредитованию корпоративных клиентов принимает ИИ. К концу года эта цифра должна составить 60%, а к концу 2026 года эта цифра должна достичь 80%. Искусственный интеллект, к сожалению, значительно быстрее, чем нам хотелось бы даже, заменяет человека», — отметил топ-менеджер.

Греф также напомнил, что в кредитовании граждан люди в «Сбере» не задействованы вообще. «100% решений принимает ИИ», — подчеркнул он.

В декабре 2023 года «Сбер» представил новую стратегию развития на период с 2024 по 2026 год.

«Наша задача — привести к тому, чтобы мы могли принимать подавляющее большинство наших решений в автоматическом режиме на основе ИИ», — рассказал на презентации Греф.

По его словам, для сотрудников «Сбера» планируется оставить решение самых сложных задач и создание наиболее редких продуктов. В течение следующих трех лет инвестиции банка в развитие искусственного интеллекта вырастут в полтора раза и достигнут 450 млрд руб., уточнил руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов.