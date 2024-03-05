 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29

Минобороны: российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Николаевской области российские военнослужащие сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Средствами противовоздушной обороны <...> сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что военные в течение суток перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. В районах сел Песчаное, Никольское, Старомихайловка военнослужащие уничтожили 112 украинских беспилотников.

Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских МиГ-29
Политика
Истребитель МиГ-29

В конце февраля Минобороны отчиталось о двух МиГ-29 ВС Украины, которые сбила система противовоздушной обороны. Истребители уничтожили в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово в ДНР.

22 января ведомство заявило, что российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области. Кроме того, военным удалось перехватить шесть крылатых ракет Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы HIMARS.

Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29
Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских МиГ-29
Политика
Минобороны отчиталось о сбитом силами ПВО украинском штурмовике Су-25
Политика
Российские военные сбили за неделю 488 украинских дронов, МиГ-29 и Су-25
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 98,94 (-0,17) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 91,16 (-0,19) Инвестиции, 16:25
Орбан заявил о конце гегемонии Запада и начале нового миропорядка Политика, 17:20
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 17:02
«Тинькофф Инвестиции» сообщили о проблемах с авторизацией в приложении Инвестиции, 16:52
Нуланд уйдет в отставку Политика, 16:50
Россияне назвали, какими авиакомпаниями летают Отрасли, 16:50
Биржевые и инвестиционные фонды накопили свыше 1 млн биткоинов Крипто, 16:47
Двух легкоатлеток из базы Родченкова дисквалифицировали за допинг Спорт, 16:45
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
В приложении Тинькофф Банка произошел сбой Финансы, 16:44
ЦБ выявил на рынке новостроек новые схемы продаж: в чем их риски и выгода Недвижимость, 16:43
Депутат Рады Гончаренко назвал ситуацию в украинском парламенте бардаком Политика, 16:39
Греф рассказал, какую часть решений по кредитам в «Сбере» принимает ИИ Технологии и медиа, 16:34
Кроссовер Solaris HC разрешили продавать в России Авто, 16:32
CAS выложил мотивировочную часть решения по апелляции ОКР на отстранение Спорт, 16:28
МУС выдал ордера на арест двух российских командующих⁠ Политика, 16:26