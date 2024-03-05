Минобороны отчиталось о сбитом украинском МиГ-29
В Николаевской области российские военнослужащие сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
«Средствами противовоздушной обороны <...> сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что военные в течение суток перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. В районах сел Песчаное, Никольское, Старомихайловка военнослужащие уничтожили 112 украинских беспилотников.
В конце февраля Минобороны отчиталось о двух МиГ-29 ВС Украины, которые сбила система противовоздушной обороны. Истребители уничтожили в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово в ДНР.
22 января ведомство заявило, что российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Харьковской области. Кроме того, военным удалось перехватить шесть крылатых ракет Storm Shadow и пять реактивных снарядов системы HIMARS.
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