Минобороны отчиталось об уничтожении в ДНР двух украинских истребителей МиГ-29

Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских МиГ-29

Истребитель МиГ-29 (Фото: Сергей Попсуевич / Transport Photo Images / Global Look Press)

Российские средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 ВВС Украины, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой народной республики сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что за последние сутки российские военные перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM и два снаряда, выпущенных из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были уничтожены 92 украинских дрона.

На земле ВСУ потеряли пять танков, три самоходки «Гвоздика», две американские гаубицы М777 и другую военную технику.

Накануне, 23 февраля, Минобороны показало кадры группового удара ракетных войск по американскому ЗРК Patriot, находившемуся на вооружении Украины. Ведомство уточнило, что были поражены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

В ночь на 24 февраля средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника в трех регионах России. Пролет БПЛА пресекли в Тульской, Курской и Липецкой областях.