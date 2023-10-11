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В Казахстане назвали объемы транзита газа из России в Узбекистан

Казахстан назвал объемы транзита газа из России в Узбекистан
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Объем транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана может составить не менее 800 млн куб. м до конца года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы посмотрим, как будут режимы идти, но порядка не менее 800 млн кубических метров будет рассматриваться в качестве возможной поставки газа», — сказал Саткалиев, отвечая на вопрос об объеме транзита российского газа в Узбекистан до конца года.

Всего, по словам министра, на начальном этапе объем транзита будет составлять 2,8 млрд куб. м в год. Для этого выделена отдельная ветка газопровода, уточнил Саткалиев.

Ранее президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

Контракт об экспорте российского газа через территорию Казахстана подписали в июне 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

Минэнерго Узбекистана сообщало, что республика заключила контракт на закупку газа на два года, объем составит 9 млн куб. м в сутки и около 2,8 млрд куб. м в год. Российский газ будет поставляться в Узбекистан по системе газопроводов «Средняя Азия — Центр» через Казахстан.

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