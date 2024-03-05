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В Бронницах работники ПВЗ украли часы, одежду и квадрокоптеры на ₽5 млн

МВД: в Бронницах работники ПВЗ украли товары и квадрокоптеры на ₽5 млн

В Бронницах работники ПВЗ украли часы, одежду и квадрокоптеры на ₽5 млн
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В городе Бронницы Раменского городского округа Московской области руководитель и сотрудник пункта выдачи заказов (ПВЗ) украли товары на 5 млн руб., сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

В течение нескольких недель работники ПВЗ заказывали от имени других граждан товар, забирали его, затем оформляли возврат, отправляя на склад пустые коробки. Таким образом, пояснили в ведомстве, они похитили квадрокоптеры, одежду и часы.

«В полицию обратился представитель интернет-магазина с заявлением о краже товара на сумму более 5 млн руб.», — рассказала Петрова. В результате полицейские задержали 21-летнего руководителя и 22-летнего сотрудника одного из пунктов выдачи заказов в Бронницах по их местам жительства.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса (кража), одному из злоумышленников избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, другому — заключение под стражу. Сроки задержаний не уточняются.

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Фото:Benoit Tessier / Reuters

В январе в Москве задержали мужчину, который украл упавший на рельсы телефон одного из пассажиров. Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская».

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Мужчина уронил смартфон на рельсы и отправился за помощью, чтобы его достать. В этот момент злоумышленник спустился на пути, забрал устройство и сбежал. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Следователи возбудили уголовное дело.

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Теги
Московская область квадрокоптеры кража МВД Бронницы
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