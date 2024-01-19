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В Москве задержали мужчину за похищенный с рельсов метро телефон

В Москве задержали мужчину за похищенный с рельсов метро телефон
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В Москве задержали мужчину, который украл упавший на рельсы телефон одного из пассажиров, сообщила полиция в Telegram.

Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская». Мужчина уронил смартфон на рельсы и отправился за помощью, чтобы его достать. В этот момент другой мужчина спустился на пути, забрал телефон и скрылся. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Телефон уже изъяли у задержанного и скоро вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело.

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