В Москве задержали мужчину за похищенный с рельсов метро телефон

Video

В Москве задержали мужчину, который украл упавший на рельсы телефон одного из пассажиров, сообщила полиция в Telegram.

Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская». Мужчина уронил смартфон на рельсы и отправился за помощью, чтобы его достать. В этот момент другой мужчина спустился на пути, забрал телефон и скрылся. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

Телефон уже изъяли у задержанного и скоро вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело.