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Военная операция на Украине ,  
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МЧС сообщило об обстреле Шебекино

МЧС: город Шебекино попал под обстрел
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел, сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

«Ведется обстрел города Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области. 

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

С начала российской военной операции регион регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Так, 4 марта в Шебекино взорвался дрон-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Осколки повредили автомобиль, местные жители не пострадали. 

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МЧС Шебекино Белгородская область обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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