МЧС сообщило об обстреле Шебекино
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел, сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.
«Ведется обстрел города Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.
Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области.
С начала российской военной операции регион регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Так, 4 марта в Шебекино взорвался дрон-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Осколки повредили автомобиль, местные жители не пострадали.
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