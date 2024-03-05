МЧС сообщило об обстреле Шебекино

Фото: Яндекс.Карты

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел, сообщило региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

«Ведется обстрел города Шебекино. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении.

Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области.

С начала российской военной операции регион регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. Так, 4 марта в Шебекино взорвался дрон-камикадзе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Осколки повредили автомобиль, местные жители не пострадали.