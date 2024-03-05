Взрывом повредило резервуар нефтебазы в Белгородской области
Взрывом на нефтебазе в Белгородской области был поврежден один резервуар, сообщили в МЧС по региону.
Там указали, что речь идет о «месте происшествия в Губкинском городском округе». «РИА Новости» сообщило, что взрыв произошел на нефтебазе. «Угрозы распространения огня нет», — сообщили в МЧС. Пострадавших нет.
Ранее о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Там находится Губкинская нефтебаза. В округе объявляли ракетную опасность, жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам.
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