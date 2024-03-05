МЧС: в Белгородской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе

На нефтебазе в Белгородской области ликвидировали открытое горение

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Белгородской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе, где утром 5 марта произошел взрыв, сообщили в ГУ МЧС по региону в телеграм-канале.

«В настоящее время открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в управлении уточнили, что повреждения получил один резервуар «Белгороднефтепродукта». Угрозы распространения огня не было, «сил и средств для ликвидации» достаточно, никто не пострадал, заверили в МЧС.

О взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. В округе объявили ракетную опасность, жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. Спустя полчаса ракетную опасность отменили.

Минобороны утром сообщило, что в течение ночи в Белгородской области были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа.