На нефтебазе в Белгородской области ликвидировали открытое горение
В Белгородской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе, где утром 5 марта произошел взрыв, сообщили в ГУ МЧС по региону в телеграм-канале.
«В настоящее время открытое горение на месте происшествия в Губкинском городском округе ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в управлении уточнили, что повреждения получил один резервуар «Белгороднефтепродукта». Угрозы распространения огня не было, «сил и средств для ликвидации» достаточно, никто не пострадал, заверили в МЧС.
О взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. В округе объявили ракетную опасность, жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам. Спустя полчаса ракетную опасность отменили.
Минобороны утром сообщило, что в течение ночи в Белгородской области были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию