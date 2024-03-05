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Военная операция на Украине ,  
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Три беспилотника сбили над Белгородской областью

Минобороны: над Белгородской областью сбили три беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили над Белгородской областью три украинских беспилотника, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дроны уничтожили в ночь на 5 марта. Подробностей Минобороны не привело.

С начала военной операции на Украине российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников и попадают под обстрелы.

Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов в Белгородской области
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Так, 4 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе окраину села Шебекино. В результате падения беспилотника и последующего взрыва был поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет.

В тот же день попало под обстрел село Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил Гладков. На территории одного частного домовладения повреждены кровля, фасад, забор и хозпостройка, а также один автомобиль. Никто из местных жителей не пострадал.

Три беспилотника сбили над Белгородской областью
Три беспилотника сбили над Белгородской областью

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Минобороны Белгородская область беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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