Три беспилотника сбили над Белгородской областью
Средства ПВО сбили над Белгородской областью три украинских беспилотника, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Дроны уничтожили в ночь на 5 марта. Подробностей Минобороны не привело.
С начала военной операции на Украине российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников и попадают под обстрелы.
Так, 4 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе окраину села Шебекино. В результате падения беспилотника и последующего взрыва был поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет.
В тот же день попало под обстрел село Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил Гладков. На территории одного частного домовладения повреждены кровля, фасад, забор и хозпостройка, а также один автомобиль. Никто из местных жителей не пострадал.
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