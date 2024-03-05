Минобороны: над Белгородской областью сбили три беспилотника

Три беспилотника сбили над Белгородской областью

Средства ПВО сбили над Белгородской областью три украинских беспилотника, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Дроны уничтожили в ночь на 5 марта. Подробностей Минобороны не привело.

С начала военной операции на Украине российские регионы, в том числе Белгородская область, регулярно подвергаются атакам беспилотников и попадают под обстрелы.

Так, 4 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе окраину села Шебекино. В результате падения беспилотника и последующего взрыва был поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет.

В тот же день попало под обстрел село Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил Гладков. На территории одного частного домовладения повреждены кровля, фасад, забор и хозпостройка, а также один автомобиль. Никто из местных жителей не пострадал.