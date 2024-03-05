Гладков: на инфраструктурном объекте в Белгородской области произошел взрыв

На инфраструктурном объекте в Белгородской области произошел взрыв

После взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском районе начался пожар, никто не пострадал. МЧС объявило в Губкинском и Старооскольском округах ракетную опасность

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе Белгородской области произошли взрыв и пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.

«ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте», — написал глава региона в телеграм-канале.

Поздне региональный главк МЧС сообщил, что «поврежден один резервуар». Угрозы распространения огня нет, пострадавших нет, отметили в ведомстве. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что три резервуара с нефтепродуктами загорелись на нефтебазе.

ГУ МЧС Белгородской области объявило ракетную опасность в Губкинском и Старооскольском городских округах. «Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили в управлении.

Ранее Минобороны России сообщило о трех сбитых над регионом ночью беспилотниках. Других подробностей оно не привело.

В селе Долгое Губкинского района находится Губкинская нефтебаза, принадлежащая АО «Белгороднефтепродукт». РБК направил запрос в эту компанию и обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Белгородской области.

В середине февраля дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка. Никто не пострадал.