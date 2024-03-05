Фонд Шинейд О'Коннор выставил требование к «дьяволу» Трампу

Шинейд О'Коннор (Фото: Jason Kempin / Getty Images)

Фонд певицы Шинейд О'Коннор, которая умерла в июле 2023 года, и представители лейбла Chrysalis Records в совместном заявлении призвали экс-президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее музыку на предвыборных мероприятиях. Об этом сообщает Би-би-си.

В феврале во время политической акции Трампа в штате Мэриленд прозвучала самая известная песня ОʼКоннор — Nothing Compares 2 U. Представители певицы, назвавшие себя «хранителями ее наследия» потребовали, чтобы «Трамп и его помощники немедленно прекратили использовать ее музыку».

«Не будет преувеличением сказать, что Шинейд была бы обижена и оскорблена, что ее творчество было искажено таким образом человеком, которого она сама называла библейским дьяволом», — говорится в заявлении. Представители певицы подчеркнули, что «на протяжении всей своей жизни Шинейд ОʼКоннор придерживалась жесткого морального кодекса».

Би-би-си напоминает, что Трампу уже предъявляли требования из-за использования музыки на своих мероприятиях. Так, в 2018 году певица Рианна пригрозила политику судебным иском после того, как ее песню Don't Stop the Music включили на митинге. Юристы артистки подчеркнули, что певица не поддерживает кампанию экс-президента. С аналогичными требованиями в 2016 году к Трампу обратились The Rolling Stones и певица Адель.

Певица Шинейд ОʼКоннор умерла 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет. За свою карьеру она выпустила десять студийных альбомов. Одной из самых известных песен ОʼКоннор стала Nothing Compares 2 U, которую Billboard Music Awards в 1990 году назвал синглом номер один по всему миру.