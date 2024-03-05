 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Фонд Шинейд О'Коннор выставил требование к «дьяволу» Трампу

Наследники Шинейд О'Коннор потребовали от Трампа не использовать ее музыку
Сюжет
Выборы президента США
Шинейд О&#39;Коннор
Шинейд О'Коннор (Фото: Jason Kempin / Getty Images)

Фонд певицы Шинейд О'Коннор, которая умерла в июле 2023 года, и представители лейбла Chrysalis Records в совместном заявлении призвали экс-президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее музыку на предвыборных мероприятиях. Об этом сообщает Би-би-си.

В феврале во время политической акции Трампа в штате Мэриленд прозвучала самая известная песня ОʼКоннор — Nothing Compares 2 U. Представители певицы, назвавшие себя «хранителями ее наследия» потребовали, чтобы «Трамп и его помощники немедленно прекратили использовать ее музыку».

«Не будет преувеличением сказать, что Шинейд была бы обижена и оскорблена, что ее творчество было искажено таким образом человеком, которого она сама называла библейским дьяволом», — говорится в заявлении. Представители певицы подчеркнули, что «на протяжении всей своей жизни Шинейд ОʼКоннор придерживалась жесткого морального кодекса».

Демократы решили использовать концерты Тейлор Свифт для борьбы с Трампом
Политика
Тейлор Свифт

Би-би-си напоминает, что Трампу уже предъявляли требования из-за использования музыки на своих мероприятиях. Так, в 2018 году певица Рианна пригрозила политику судебным иском после того, как ее песню Don't Stop the Music включили на митинге. Юристы артистки подчеркнули, что певица не поддерживает кампанию экс-президента. С аналогичными требованиями в 2016 году к Трампу обратились The Rolling Stones и певица Адель.

Певица Шинейд ОʼКоннор умерла 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет. За свою карьеру она выпустила десять студийных альбомов. Одной из самых известных песен ОʼКоннор стала Nothing Compares 2 U, которую Billboard Music Awards в 1990 году назвал синглом номер один по всему миру.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
Персоны
Дональд Трамп музыка Шинейд О'Коннор США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
The Rolling Stones запретила Трампу использовать на митингах песни группы
Политика
Предвыборный ролик Трампа в Twitter удалили за музыку из фильма о Бэтмене
Политика
Солист Aerosmith потребовал от Трампа не использовать песни группы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 04 мар, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 04 мар, 16:27
Nvidia богатеет на ИИ и еще 4 холиварные темы Кремниевой долины февраля Pro, 12:45
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 12:37
В Бронницах работники ПВЗ украли часы, одежду и квадрокоптеры на ₽5 млн Общество, 12:33
В Германии проведут дисциплинарную проверку из-за утечки из бундесвера Политика, 12:32
12 марта состоится V финансовый форум «Просто капитал» РБК Events, 12:32
Глава Генштаба Армении назвал гостайной последствия выхода из ОДКБ Политика, 12:28
Хабиб Нурмагомедов рассказал о продолжении тренерской карьеры Спорт, 12:19
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Верное решение: как решить проблему дефицита кадров в ИТ РБК и Softline, 12:19
Парковки по всей Москве 8 и 9 марта сделали бесплатными Город, 12:14
«Сбер» начал приезжать к клиентам домой и ставить онлайн-банк на iOS Финансы, 12:11
МЧС сообщило об обстреле Шебекино Политика, 12:06
Акции Tesla упали на 7% на фоне снижения продаж электрокаров в Китае Инвестиции, 12:02
Фонд Шинейд О'Коннор выставил требование к «дьяволу» Трампу Политика, 12:00
Татьяна Буланова назвала ремейки классических картин преступлением Life, 12:00