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Жительница Воронежа с арбалетом попыталась помешать установке лифтов

Жительница Воронежа с арбалетом запретила рабочим заходить в подъезд для замены лифта
Фото: Наталья Сыроваткина / VK
Фото: Наталья Сыроваткина / VK

В полицию Воронежа поступило сообщение о неадекватном поведении одной из жительниц многоэтажного дома на улице Лизюкова, ее задержали, сообщила руководитель пресс-службы управления МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

«Данная гражданка была доставлена для разбирательства в территориальный отдел полиции, пострадавших от ее действий нет, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в полиции.

Жительница Воронежа вышла во двор многоэтажки с арбалетом, чтобы помешать заменить лифты в многоэтажке, сообщает «РИА Воронеж». Женщина утверждает, что управляющая компания заставляет менять их на средства жильцов дома. 

«Пока не пройдет прокурорская проверка по этому вопросу, никакая мерзость в мой дом не залезет, никто никакие лифты менять не будет, я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты, а потом я вызову милицию и скорую, поеду в отдел и объясню причину своих действий», — цитирует женщину издание.

Сотрудник, приехавший устанавливать лифты, отнял у женщины арбалет, пишет телеграм-канал Shot. Обе стороны конфликта вызвали полицию.

В Фонде капитального ремонта заявили телеграм-каналу «Воронеж № 1», что замена лифтов в доме № 14 на улице Лизюкова предусмотрена региональной программой капитального ремонта. «Весной прошлого года ФКР в установленном порядке проинформировал жителей дома о предстоящих работах. Большинство собственников помещений в этом доме на общем собрании проголосовало за проведение замены лифтов», — заявили в фонде.

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Теги
Воронеж лифты арбалет управляющая компания
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