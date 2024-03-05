РЖД предупредили о задержках поездов в Тольятти

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В городе Тольятти временно прекратили движение поездов на перегоне Жигулевское море — Химзаводская, сообщила Куйбышевская железная дорога.

«Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов», — говорится в сообщении.

Поезда задерживают из-за того, что на железнодорожных путях нашли посторонний предмет. Куйбышевская железная дорога указала, что на месте происшествия правоохранительные органы сейчас проводят оперативные мероприятия.

По этому перегону ходят, в частности, пригородные поезда между Тольятти и Самарой.

Накануне, 4 марта, в Самарской области также задерживали движение поездов после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевку. Были задержаны, в частности, поезда из Москвы в Самару, изменены маршруты движения других поездов. Позже РЖД сообщило, что движение на перегоне Звезда — Чапаевск открыто по одному пути.