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РЖД предупредили о задержках поездов в Тольятти

РЖД: ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов в Тольятти
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В городе Тольятти временно прекратили движение поездов на перегоне Жигулевское море — Химзаводская, сообщила Куйбышевская железная дорога.

«Ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов», — говорится в сообщении.

Поезда задерживают из-за того, что на железнодорожных путях нашли посторонний предмет. Куйбышевская железная дорога указала, что на месте происшествия правоохранительные органы сейчас проводят оперативные мероприятия.

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Фото:Юрий Стрелец / РИА Новости

По этому перегону ходят, в частности, пригородные поезда между Тольятти и Самарой.

Накануне, 4 марта, в Самарской области также задерживали движение поездов после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевку. Были задержаны, в частности, поезда из Москвы в Самару, изменены маршруты движения других поездов. Позже РЖД сообщило, что движение на перегоне Звезда — Чапаевск открыто по одному пути.

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Теги
РЖД Тольятти поезд Самара Куйбышевская железная дорога
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