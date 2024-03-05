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Джефф Безос вновь обогнал Маска в списке богатейших людей мира

Основатель Amazon Безос обогнал Илона Маска в списке богатейших людей мира

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg. Он обогнал владельца Tesla, SpaceX и соцсети X (Twitter) Илона Маска, который занимал первое место в списке на протяжении восьми месяцев.

Это произошло в связи с падением стоимости акций Tesla более чем на 7% накануне. Состояние Безоса составляет $200 млрд, Маска — $198 млрд. При этом еще в октябре Bloomberg оценивал стоимость капитала основателя Amazon в $156 млрд.

  • Владелец группы LVMH Бернар Арно занял третье место — его состояние составляет $197 млрд;
  • На четвертом месте — глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($179 млрд);
  • Пятое место в списке досталось основателю Microsoft Биллу Гейтсу, его капитал оценили в $150 млрд.

В десятку богатейших людей мира также попали бывший главный исполнительный директор Microsoft Стив Балмер ($143 млрд), основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($133 млрд), сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($129 млрд), сооснователи Google Ларри Пейдж ($122 млрд) и Сергей Брин ($116 млрд).

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Джефф Безос удерживал звание богатейшего человека планеты в 2017–2020 годах. В январе 2021 года Маск впервые возглавил список богатейших людей. После этого Безосу удалось вернуть себе лидирующее положение в рейтинге лишь на два дня в феврале того же года.

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Джефф Безос

бизнесмен, глава Amazon
12 января 1964 года
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