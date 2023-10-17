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Безос обошел Арно и стал вторым по богатству человеком в мире

Bloomberg: Безос обогнал Арно и стал вторым по богатству человеком в мире
Джефф Безос
Джефф Безос (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Основатель Amazon Джефф Безос обошел по размеру состояния главу LVMH Бернара Арно и занял второе место в списке самых богатых людей мира, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Арно Bloomberg оценил в $156 млрд.

В июле Безос занял третью строчку в списке богатейших людей после владельца Tesla, SpaceX и Twitter Илона Маска и Бернара Арно, его состояние оценивалось в $154 млрд.

Состояние Арно в июле Bloomberg оценивал в $200 млрд, сейчас оно составляет $155 млрд.

Общая стоимость капитала Маска по сравнению с июлем не изменилась — $234 млрд.

Четвертое место в списке занял основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оценили в $125 млрд. Сооснователь Google Ларри Пейдж занял пятое место с $124 млрд.

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В топ-10 также вошли создатель Oracle Ларри Эллисон ($123 млрд), сооснователь Google Сергей Брин ($118 млрд), глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг ($116 млрд), основатель финансового холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($116 млрд) и бывший глава Microsoft Стив Балмер ($116 млрд).

Кроме гражданина Франции Бернара Арно, все миллиардеры, вошедшие в топ-10 списка Bloomberg, — американцы.

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Джефф Безос

бизнесмен, глава Amazon

12 января 1964 года
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