Трамп победил на последнем голосовании перед «Супервторником»
Экс-президент США Дональд Трамп обошел свою конкурентку — бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли в республиканских кокусах в Северной Дакоте, сообщает NBC News.
Трамп набрал 84,4% голосов, Хейли — 14,1%.
Это было последнее голосование перед «Супервторником» (5 марта, так называется день, когда одновременно во многих штатах проходят праймериз).
Кокусы — собрание сторонников и членов партии. В отличие от праймериз, которые проводят власти штатов перед президентскими выборами в США, кокусы устраивает партийный аппарат. От их итогов зависит голосование за кандидата в президенты на съезде (он пройдет летом).
Хейли на настоящий момент выиграла только одни праймериз — в Вашингтоне (округ Колумбия). Там она набрала 62,8% голосов, Трамп — 33,3%.
Накануне, 4 марта, Верховный суд США постановил, что только конгресс может исключать граждан из списка кандидатов на выборах президента, и признал ошибочным отстранение Трампа от участия в праймериз в штате Колорадо в 2023 году.
Hill отмечала, что решение Верховного суда стало победой для Трампа и его сторонников накануне «Супервторника», — его итоги могут гарантировать Трампу выдвижение от Республиканской партии.
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