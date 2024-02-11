Суд обязал Маска дать показания по поводу покупки Twitter

Суд в Сан-Франциско обязал бизнесмена Илона Маска дать показания в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по поводу покупки Twitter в 2022 году, следует из постановления мирового судьи Лорел Билер.

Регулятор и миллиардер получили неделю на согласование даты и места дачи показаний. Постановление судьи закрепило ее предварительное решение в пользу комиссии, которое она вынесла в декабре 2023 года.

SEC сообщила о расследовании против Маска в октябре 2023 года. Тогда у регулятора возникли подозрения в возможном нарушении бизнесменом федеральных законов США при покупке акций Twitter на $44 млрд. В комиссии отметили, что потребовали от Маска дать показания в офисе в Сан-Франциско, на что он сначала ответил согласием и обещал приехать 15 сентября, однако так и не появился там. Он также отклонил предложение дать показания в октябре или ноябре.

Как сообщила SEC, в качестве обоснования своего отказа Маск сослался на то, что комиссия пыталась «преследовать его», а также на нехватку времени у его адвоката на изучение потенциально важных материалов дела.

Маск купил Twitter осенью 2022 года, став владельцем контрольного пакета акций стоимостью $44 млрд. После покупки бизнесмен сразу приступил к нововведениям. Так, он расторг контракты с большей частью сотрудников, а затем переименовал соцсеть в Х.