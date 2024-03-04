Путин присвоил звание гвардейских армии и бригаде

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 17-й артиллерийской бригаде большой мощности наименование «гвардейская». Документ опубликован на портале правовой информации.

Звание гвардейской также было присвоено 29-й общевойсковой армии.

В указах говорится, что почетное звание присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». Документы вступили в силу 4 марта, в день его подписания.

По информации «Известий», 17-я артбригада была сформирована в ноябре 2023 года. На ее вооружение поступили крупнокалиберные пушки «Пион» и «Малка», а также минометы «Тюльпан». 29-я армия была образована в 2010 году.

С начала военной операции на Украине Путин присвоил звания гвардейских десяткам подразделений. Этот статус получают воинские формирования, которые отличились в бою. В частности, 58-й общевойсковой армии, 2-му авиаполку ордена Суворова и другим подразделениям.