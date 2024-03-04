Байден продлил режим санкций против России
Президент США Джо Байден продлил на год срок действия чрезвычайного положения и санкций из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома. Санкции основаны на указе № 13660 от 6 марта 2014 года — он и был продлен. Указ изначально был подписан президентом Бараком Обамой из-за ситуации в Крыму.
Согласно документу, санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2024 года», поскольку «действия и политика, о которой идет речь в этих указах, продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».
С начала военной операции на Украине США неоднократно вводили санкции против России. Они включали в себя масштабные ограничения финансовой системы России, деятельности российских компаний, персональные санкции против руководства России, крупнейших бизнесменов и членов их семей.
Президент Владимир Путин называл западные санкции бездумными и безумными, подчеркивая, что скорость, с которой их вводили, и количество ограничений, с которыми столкнулась Россия, прецедентов не знают.
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит
ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список
Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото
У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний