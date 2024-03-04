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Военная операция на Украине ,  
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Байден продлил режим санкций против России

Президент США Байден на год продлил введенные в 2014 году санкции против России
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Военная операция на Украине
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Война санкций
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден продлил на год срок действия чрезвычайного положения и санкций из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома. Санкции основаны на указе № 13660 от 6 марта 2014 года — он и был продлен. Указ изначально был подписан президентом Бараком Обамой из-за ситуации в Крыму.

Согласно документу, санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2024 года», поскольку «действия и политика, о которой идет речь в этих указах, продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

С начала военной операции на Украине США неоднократно вводили санкции против России. Они включали в себя масштабные ограничения финансовой системы России, деятельности российских компаний, персональные санкции против руководства России, крупнейших бизнесменов и членов их семей.

Президент Владимир Путин называл западные санкции бездумными и безумными, подчеркивая, что скорость, с которой их вводили, и количество ограничений, с которыми столкнулась Россия, прецедентов не знают.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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